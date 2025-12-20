Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en 2025 con amplia participación popular

La Habana, 20 dic.- En conferencia de prensa celebrada en la sala Héctor García Mesa del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), el Presidente del ICAIC, Alexis Triana, ofreció un resumen sobre la 46 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que tuvo lugar del 4 al 14 de diciembre de este año.

Durante su intervención, Triana destacó la amplia participación del público, así como los logros y momentos más significativos del festival, haciendo énfasis en la importancia de este evento como un espacio de encuentro y diálogo entre culturas.

Ya es un hecho, está en las estadísticas, está computarizado y calculado el dato. Más de 50 mil cubanos asistieron a películas que tenían que ver con el cine latinoamericano en toda Cuba, a pesar de las circunstancias energéticas. Y eso es algo que, a nosotros, digamos, que nos satisface plenamente. Así que, estamos aquí, todavía hoy, bajo los ecos de este festival dedicado al centenario de Alfredo Guevara, con la presencia de obras de 42 países, y donde nosotros consideramos, realmente, que fue un festival extraordinario en todo el sentido de la palabra.

También, se anunció que la Primera Muestra y Concurso de Cine Nacional, que busca impulsar el talento local, se extenderá hasta la última semana de enero. En este sentido, Triana, compartió:

Queremos, en exclusiva para Radio Rebelde, publicar hoy que hemos decidido extender la Primera Muestra y Concurso de Cine Nacional en Cuba a todo el mes de enero, es decir, vamos a posponer la entrega de los premios Titón para finales de enero, con el objetivo de que la gran cantidad de obras concursantes pueda ser vista en las pantallas. Por tanto, vamos a organizar y a posponer la entrega de los premios Titón hasta finales de enero, con tal de que pueda apreciarse mejor toda esta obra inscrita, que ahora mismo, este minuto, rebasa los 74 materiales audiovisuales y siguen llegando a este Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico.

La conferencia concluyó con un llamado a la comunidad cinematográfica y al público en general para que continúen apoyando el cine nacional y participen en las actividades programadas, reafirmando el papel fundamental del cine como herramienta de expresión cultural y social. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

