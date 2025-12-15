Pospuesta premiación de Concurso Nuevas Voces de la Poesía de Cuba

La Habana, 15 dic.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS) anunció hoy que la ceremonia de premiación del Premio Nuevas Voces de la Poesía se postergará por motivos sanitarios, energéticos y climatológicos.

Ediciones La Luz, institución organizadora del evento y casa editorial de la AHS en la oriental provincia de Holguín, explicó que dichas causas generaron dificultades para cumplir el cronograma previsto.

El concurso Nuevas Voces de la Poesía es un certamen convocado por el sello editorial y el Centro Provincial del Libro y la Literatura dedicado al aniversario 105 del nacimiento del poeta cubano Eliseo Diego.

La nueva fecha de premiación tendrá lugar el 15 de enero próximo y los resultados serán publicados en las plataformas oficiales de redes sociales de Ediciones La Luz, con notificación previa al ganador, amplió el comunicado. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)