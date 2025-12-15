Anuncian cambios relacionados con la 64 SNB

La nota enviada a los medios precisa que la decisión responde a la cantidad de partidos no efectuados, y ha tenido en cuenta los compromisos internacionales a enfrentar a partir del 23 de enero del 2026, lo que demanda concluir el evento antes de esa fecha.

JIT publica la esencia de lo recibido:

. La recuperación de los juegos comenzará el 19 de diciembre, sin tener en cuenta el orden en que estos fueron suspendidos o sellados.

. Solo se recuperarán los que definan clasificación o acceso a los dos primeros lugares en la tabla de posiciones (clasificación directa para la 4ta. LEBC).

. Los play off comenzarían al tercer día de concluido el último juego de recuperación, siempre que los días disponibles sean suficientes para concluir la etapa de cuartos de final antes del 29 de diciembre.

. De lo contrario, esta se iniciaría el 4 de enero de 2026.

. Las etapas de cuartos de finales y semifinal se reducen a subseries de cinco juegos a ganar tres.

. La etapa final se jugaría como quedó inicialmente establecido en el reglamento (subseries de siete juegos a ganar cuatro).

. Si por algún motivo los play off se extienden más allá del 23 de enero y coincide con los eventos internacionales programados para final de ese mes y principio de febrero, ningún jugador de los equipos involucrados sería convocado a esas competiciones en el extranjero. (Tomado de Jit)