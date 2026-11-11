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La vocación de servir más allá de las fronteras: el aporte de los mineños en Venezuela

Redacción Digital

Camagüey, 11 nov.- La medicina cubana tiene en la solidaridad y la vocación humanista dos de sus principales pilares. Una labor que trasciende las fronteras nacionales y encuentra en cada profesional de la salud una expresión de compromiso con la vida, allí donde sus conocimientos y esfuerzos resulten necesarios.

Desde Minas también se escribe una parte de esa historia. Hijos de esta tierra que, con bata blanca y una profunda responsabilidad profesional, llevan su experiencia y dedicación a otros pueblos. Entre ellos sobresale el doctor Leonardo Loyola, quien acumula una amplia trayectoria de entrega al ejercicio de la Medicina y hoy continúa desempeñando su labor en Venezuela, donde representa el aporte de los profesionales mineños a la misión médica cubana.

Junto a él destaca otra hija del municipio, Martha Pousa, enfermera de profesión y convicción revolucionaria, reconocida por su trayectoria y compromiso con el trabajo asistencial. Desde su responsabilidad en tierras venezolanas, también contribuye con esos cuidados, la sensibilidad y la dedicación que distinguen a quienes han hecho de la enfermería una vocación de servicio.

Detrás de cada jornada de trabajo de estos profesionales hay conocimientos, sacrificios y una responsabilidad que no conoce distancias. Atender a un paciente, acompañar su recuperación y brindar apoyo en momentos de necesidad son acciones que reflejan la dimensión humana de una profesión que exige preparación, sensibilidad y entrega permanente.

Para Minas, contar con profesionales como Leonardo y Martha constituye motivo de reconocimiento. Sus nombres representan a tantos trabajadores de la salud que, desde diferentes escenarios, llevan consigo la formación recibida, las experiencias acumuladas y el compromiso de ejercer una medicina centrada en las personas.

La misión médica en Venezuela también permite reconocer el aporte de nuestro municipio a la cooperación sanitaria internacional. Son mineños que, lejos de su tierra y de sus familias, continúan haciendo lo que mejor saben: cuidar, acompañar y salvar vidas. Porque la vocación de servir no entiende de fronteras y porque, detrás de cada bata blanca, hay una historia de esfuerzo que merece ser contada. (Texto y foto: Roilan Pérez Agüero/La Voz del Bayatabo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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