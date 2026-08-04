Kiev lanza un ataque contra la mayor central nuclear en Europa

Moscú, 2 ago.- Las fuerzas ucranianas no cesan de lanzar ataques contra la central nuclear de Zaporizhie, la mayor de Europa, ubicada en la ciudad de Energodar, denunció este domingo el director general de la corporación de energía nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov.

El jueves hubo un intento de ataque con dron contra el sitio de almacenamiento de combustible nuclear gastado, mientras que la noche del sábado al domingo un aparato no tripulado impactó «a unos pocos metros» de la sala del reactor de la unidad 3, alcanzando la galería que conecta las seis unidades, detalló Lijachov.

«Este tipo de acciones por parte de Ucrania representan riesgos directos para la instalación nuclear y constituyen un ejemplo más de los intentos de ataques dirigidos contra la infraestructura nuclear», advirtió.

Además, el sábado la central permaneció durante una hora sin suministro eléctrico externo tras fallar la única línea de la que recibe energía. «Se pusieron en marcha automáticamente los generadores diésel de reserva, que aseguraron el suministro eléctrico a los sistemas críticos para la seguridad», indicó, subrayando la ausencia de una segunda línea operativa, que resultó dañada en ataques anteriores.

Lijachov explicó que esta línea fue reparada por los equipos rusos en junio, pero que «debido a la inacción del régimen de Kiev durante el último mes y medio», su conexión «nunca se llevó a cabo».

La situación en la planta atómica y en la ciudad de Enerdogar, que también es blanco frecuente de las fuerzas ucranianas, fue abordada en una reunión con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebrada en Kaliningrado a primeros de julio.

«En ese momento lo señalamos y ahora volvemos a llamar la atención del OIEA sobre la evidente insuficiencia de las medidas del organismo para garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia», manifestó, señalando que se espera la visita a la zona de director general del OIEA, Rafael Grossi.

«Esto le dará la oportunidad de ver la situación real y obtener personalmente una respuesta a la pregunta: ¿quién y con qué propósito está atacando la central de Zaporizhie y Energodar?», concluyó . (Tomado de Radio Cadena Agramonte)