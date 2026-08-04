Informan a presidente de Consejo de Defensa Provincial trabajo de Zona de Defensa santacruceña

Santa Cruz del Sur, 31 jul.- Walter Simón Noris, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) recibió detallada información este viernes del trabajo que se realiza en la Zona de Defensa. (ZD) 301307 de La Playa de la ciudad cabecera, en Santa Cruz del Sur, en la persona de su presidente Fidel Sosa Pérez, quien tiene basta experiencia en la tarea.

Al también secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) le fue informado que la ZD visitada, perteneciente al Consejo Popular Sur, se encuentra activada desde el cinco de mayo del actual 2026, como el resto de sus similares de la demarcación, tras la directiva dos aprobada por Miguel Díaz- Canel Bermúdez Presidente del CD Nacional (CDN).

Sosa Pérez dio a conocer el quehacer que se lleva a cabo en la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, el fortalecimiento de las brigadas de producción y defensa, el enfrentamiento al delito y los altos precios, el abasto de agua a la población, el tema del transporte, entre otros elementales asuntos.

Simón Noris insistió en la importancia de incrementar la vigilancia revolucionaria, el trabajo político ideológico, la siembra de alimentos en autoconsumos, patios y parcelas, la producción de carbón vegetal y la atención a las personas vulnerables. Exhortó a homenajear a Fidel en el año de su Centenario cumpliendo bien cada deber.

En la cita se encontraban el General de Brigada Ricardo Junco Pimentel, jefe de la Dirección Provincial de la Defensa, las máximas autoridades del CD Municipal, la Intendente Miriadis Álvarez López y representantes de grupos y subgrupos, miembros del Ministerio del Interior (MININT) y oficiales del Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Santa Cruz del Sur.