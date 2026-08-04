Maritza Toledo Soca, gloria deportiva santacruceña, graduada mas integral de Licenciatura en Cultura Física

Santa Cruz del Sur, 2 jul.- Maritza Toledo Soca, la atleta de alto rendimiento en Sofbol y Gloria Deportiva, resultó la egresada más integral con Título de Oro al concluir la carrera de Licenciatura en Cultura Física por encuentro en aulas del Centro Universitario (CU) de Santa Cruz del Sur, perteneciente a la Casa de altos Estudios Ignacio Agramonte de Camagüey.

El cierre del período lectivo 2025-2026 fue de enorme satisfacción para la directora del equipo de béisbol local de la primera categoría, tras haber obtenido evaluación académica superior a los cinco puntos. Otra etapa vencida en su vida que conllevó a mayores esfuerzos y mucha consagración.

El Sotfol practicado en el equipo nacional de la disciplina del que fue su capitana, reconoció le desarrolló eficiente preparación técnica y adquisición de habilidades para adquirir los conocimientos en cada una de las materias recibidas, lo que llevó incluido estudio de contenidos durante noches y madrugadas no exentas de prolongados apagones.

A la Toledo Soca, quien fue alumna ayudante en varias asignaturas de la Licenciatura en Cultura Física, le fue hecha propuesta para impartir clases relacionadas al béisbol en el Centro Universitario de Santa Cruz del Sur, lo que aceptó plena de felicidad. A la vez tiene como otro de sus propósitos inmediatos hacer la Maestría en entrenamiento deportivo.