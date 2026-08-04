Escuela de enseñanza especial santacruceña será sede del acto de inicio de curso escolar

Santa Cruz del Sur, 2 jul.- La escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera, única de su tipo en Santa Cruz del Sur, será la sede del acto municipal por el inicio del curso escolar 2026-2027, previsto a iniciar el 1ro de septiembre en Cuba. Según información de Nivia Otero Guerra, directora de la institución educativa.

En ese centro de hermosa jardinería y fomentado huerto escolar, lo cultivado se destina a la alimentación de los educandos con discapacidades para el aprendizaje. La reconocida profesionalidad de sus educadores y el apoyo de la familia permite preparar a los pequeños para la vida adulta independiente.

Quien visita el centro en etapa de clases queda impresionado de la organización que exhibe allí el proceso docente educativo en las aulas, validado por métodos pedagógicos que respaldan como los medios de enseñanza, hechos de distintos materiales, la calidad del aprendizaje.

La alegría de los maestros de la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera de Santa Cruz del Sur, al resultar sede del acto por el comienzo del próximo período lectivo, es contagiosa. Pronto el colectivo de trabajadores comenzará a darle más belleza a la edificación como homenaje al Centenario de Fidel y a la inolvidable combatiente guerrillera caída en combate en Bolivia hace 59 años.