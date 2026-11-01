Pedro Curbelo y la unidad como fuerza en la gestión del Poder Popular (+ Fotos)

Oct, 2026.- Pedro Emilio Curbelo Amayuela, quien fuera cuadro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas y funcionario en entidades del entonces Ministerio del Azúcar, inició su desempeño laboral en el 2001 como secretario del Consejo de la Administración (CAM) en Santa Cruz del Sur.

En el 2014, por sus destacados resultados laborales, es nombrado secretario de la Asamblea del Poder Popular (AMPP) de la propia demarcación del sur camagüeyano. Reconoció el entrevistado que pudo cumplir inicialmente con las funciones que le correspondían en ambas responsabilidades con la ayuda de compañeros con mucha experiencia.

Aparejado a ese incondicional apoyo estuvo su interés de estudiar los documentos, normas y decretos leyes para poder desarrollar con pleno conocimiento las tareas. Puntualizó que durante algunos años la dirección de la AMPP formó parte del CAM, etapa en la que se mantuvieron buenas relaciones de trabajo entre sus miembros.

Aunque con posterioridad se separaron las responsabilidades, la unidad es la célula esencial de los cometidos.

Acotó que como secretario de la AMPP, asesora a su presidenta, y controla el funcionamiento de las comisiones del órgano, de los consejos populares y el quehacer de los delegados de circunscripción y grupos de trabajo comunitario, entre otras acciones.

A medio siglo de la creación de los Órganos del Poder Popular en Cuba, la experiencia de Pedro Curbelo confirma que la eficacia institucional no surge por decreto, sino del estudio constante, la entrega y esa unidad esencial que él define como el motor de la gestión local.

Su trayectoria es el reflejo vivo de un sistema que, tras 50 años, se sigue construyendo desde el compromiso diario con la comunidad. (Fotos: del autor y tomadas del arhivo de la página institucional en Facebook de la Asamblea Municipal del Poder Popular)