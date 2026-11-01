Instituto de Hematología de Cuba exhibe otro logro científico

La Habana, 31 oct.- El Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba exhibe hoy otro logro científico consistente en la caracterización inmunofenotípica de células madre de tejido adiposo en muestras de lipotransferencia.

Estas son procesadas a través de Nanofat para su uso en medicina regenerativa y cirugía estética.

Este logro de la ciencia cubana fue posible con la colaboración del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras y la mencionada entidad, que realizaron estudios que demostraron su eficacia y seguridad en el tratamiento del envejecimiento facial.

Posteriormente, se diseñaron investigaciones para demostrar, con alto nivel de evidencia, su utilidad en la cicatrización y reparación de tejidos, precisa el mensaje del instituto en la red social de Facebook.

El Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba argumentó que se trata del uso de una técnica que implica la extracción de grasa de una parte del cuerpo del paciente, generalmente a través de una liposucción, y luego procesar esa grasa para obtener microgotas.

Estas microgotas de grasa se inyectan luego en la piel del rostro para mejorar su calidad, textura y apariencia. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: tomada de Infomed)