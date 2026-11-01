Julia Soca: la profesora santacruceña que enseña a salvar vidas desde la Defensa Civil (+ Post)

Nov, 2026.- Mantener la atención de adolescentes sobre temas de prevención y seguridad nacional requiere vocación, didáctica y memoria histórica. Lo sabe bien Julia Soca Lorenzo, profesora de Defensa Civil (DC), quien imparte esta asignatura a los estudiantes de décimo grado en el Instituto Preuniversitario Henry Reeve de Santa Cruz del Sur.

Durante las clases, emplea los recursos didácticos necesarios para mantener la atención de los discípulos, y que logren aprender y aplicar los conocimientos en beneficio de las familias y la sociedad.

Resaltó, ha explicado durante la impartición de contenidos, cómo después del triunfo de la Revolución cubana el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz organizó la DC para preservar la vida de los seres humanos ante el peligro de intensas lluvias, inundaciones o ciclones tropicales, lo que se ha puesto de manifiesto en todos estos años.

La profesora, refirió, pone como ejemplo los desastres humanos y materiales que causó el huracán del 9 de noviembre de 1932 en el antiguo poblado de La Playa de esta demarcación, durante el gobierno de Gerardo Machado. El venidero día 9 se cumplirá el aniversario 94 del trágico suceso.

La santacruceña tiene el horario del importante quehacer bien organizado, lo que le permite dar clases de Preparación Ciudadana para la Defensa a matriculados del primer y segundo años del técnico medio en Enfermería, los que una vez graduados harán función de sanitarios, para la atención a heridos, en caso de una agresión enemiga a la Isla y, a su vez, serán soldados en la preservación de la libertad y la soberanía.

Más que una asignatura en el currículo escolar, la Defensa Civil se consolida como un pilar imprescindible de la sociedad cubana. La labor pedagógica de docentes como Julia Soca demuestra que la verdadera fortaleza ante emergencias, ciclones o contingencias no solo reside en los planes de evacuación, sino en la conciencia, la preparación y el sentido de protección humana que se siembra desde las aulas, también desde el sur de Camagüey.