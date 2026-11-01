Múltiples actividades en Moscú por el centenario de Fidel Castro

Moscú, 1ro nov.- El Torneo clásico Conservamos Tradiciones-Jugamos “Gorodki” celebrado en la región moscovita de Novo Peredelkino, se dedicó al centenario del revolucionario cubano, Fidel Castro, constató Prensa Latina.

En la inauguración del torneo participó la presidenta de la Federación Internacional de deporte de Gorodki, Nadezhda Pavlova, quien refirió que el evento se dedicó en esta ocasión a un hombre que tanto hizo por las relaciones entre los pueblos de Cuba y Rusia.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación rusa de solidaridad con Cuba, Nicolai Manuilov, destacó que, el deporte también une y fortalece la amistad, pues la nación caribeña revive el espíritu de lucha y las tradiciones de los rusos.

Durante el evento, en el que compitieron 29 equipos, de ellos 16 masculinos y 13 femeninos, estuvieron presentes funcionarios de la misión oficial de Cuba en Moscú, quienes tomaron parte en la competencia conformando un equipo; miembros de la asociación de amistad Rusia-Cuba; y representantes de las organizaciones de veteranos del país eslavo.

Los diferentes equipos y demostraron sus habilidades dando infinitas muestras de cariño y respeto hacia Cuba, a la cual se refirieron como “Isla de la Libertad”, y a los líderes de la Revolución Cubana, y destacaron la importancia de la celebración del campeonato en el año del centenario del insigne revolucionario Fidel Castro.

Recordemos que el gorodki es un deporte tradicional ruso de lanzamiento y puntería. El objetivo es arrojar un bastón de madera (llamado bita) para derribar varias figuras geométricas formadas por cinco pequeños cilindros de madera (los gorodki) dentro de un área cuadrada (la ciudad) desde distintas distancias.

El objetivo consiste en completar una secuencia de 15 figuras diferentes (como «la estrella», «el cañón» o «la flecha») utilizando la menor cantidad de lanzamientos posibles.

Previo a la apertura del torneo los cubanos y los amigos rusos se reunieron, a pesar de las gélidas temperaturas de Moscú, para finalizar la jornada de recordación Che Camilo, y siguiendo la tradición que moviliza a todo el país caribeño, depositar en el agua una flor para Camilo.

Como colofón de la jornada dedicada igualmente a la solidaridad entre los pueblos de Rusia y de Cuba, y tras la premiación de la competencia, y organizado por el Departamento de cultura de la ciudad de Moscú, sesionó el Festival de Dibujos animados Zviosdohka (estrellita), para el deleite de los niños de ambos países. (Tomado de Prensa Latina)