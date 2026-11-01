Nuevas asistentes educativas reforzarán atención docente en círculos infantiles y seminternados de Camagüey

Camagüey, 31 oct.- Un total de 23 jóvenes egresaron de un curso de formación pedagógica y recibieron sus títulos oficiales como asistentes educativas, preparación que contribuirá a ampliar la cobertura en las instituciones escolares y fortalecer la atención a la primera infancia en la provincia.

Tras varios meses de estudio, las graduadas adquirieron herramientas básicas para apoyar la labor docente en seminternados y círculos infantiles. Su incorporación permitirá reforzar los equipos de trabajo y favorecer una atención más integral a niñas y niños.

La entrega de los títulos tuvo lugar durante un acto solemne, celebrado en la Dirección Provincial de Educación, con la presencia de autoridades del sector y representantes de organizaciones políticas y de masas.

Durante la ceremonia se reconoció el compromiso de las jóvenes con la educación y la formación de valores en las nuevas generaciones, especialmente en un contexto marcado por limitaciones materiales y diversos desafíos sociales.

Como alumna integral fue seleccionada Yaniuris de la Caridad Gómez Sánchez, de la escuela «Víctor Díaz». También recibió un reconocimiento especial Dania Crespo Meléndez, asistente educativa de la escuela «Rafael María de Mendive», quien tiene a su cargo la preparación de futuras profesionales.

Con esta graduación, Camagüey reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación y la formación de personal calificado desde la base, en función del desarrollo integral de la niñez. (Texto y foto: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)