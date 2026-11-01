Medio siglo por y para el pueblo cubano: aniversario 50 de la creación de las Asambleas Municipales del Poder Popular

La Habana, 1ro nov.- En conmemoración del aniversario 50 de la creación de las Asambleas Municipales del Poder Popular, el miembro del Buró Político y presidente del Legislativo cubano, Esteban Lazo Hernández, se reunió con fundadores del Órgano Supremo del Poder del Estado, jóvenes destacados, presidentes de asambleas municipales, gobernadores e intendentes.

Durante el encuentro, Lazo Hernández debatió sobre las tareas que realizan los consejos populares en el cumplimiento de las labores del movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria.

«Hay que prevenir y hacer estudios de cuáles son las causas de los problemas del consejo popular y cuáles demandan del presidente de la asamblea», señaló. Asimismo, destacó la importancia de crear grupos de vigilancia para luchar contra las ilegalidades.

La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Diez de Octubre, Vivian de Guadalupe Leal Cuesta, resaltó que «el principal protagonista del Poder Popular es el pueblo, que nos acompaña y que confía en nosotros». También subrayó la necesidad de aprovechar al máximo las transformaciones económicas y sociales del país para lograr la autonomía municipal en el aniversario 50.

Por su parte, Randy Perdomo García, delegado de la circunscripción 78 del municipio de Matanzas, afirmó que «la mejor manera de hacer hoy nuestra función como delegado es hacer valer esa transformación, porque todos somos servidores públicos de nuestro pueblo». Además, enfatizó en el trabajo que se realiza en la comunidad con las personas vulnerables y su inserción en tareas de la producción.

Matanzas es la cuna del Poder Popular. Mario Manuel Herrera Hernández recuerda como si fuera ayer sus inicios en la circunscripción 25, hace cinco décadas. «Me siento orgulloso de ser fundador del Órgano Supremo del Estado, una tarea a la que he dedicado toda mi vida, una labor sacrificada y consagrada por y para el pueblo», expresó.

Esteban Lazo concluyó el encuentro con la premisa de que este nuevo aniversario consagra el compromiso de continuar luchando por, para y con el pueblo en cada tarea. «No es posible subestimar el esfuerzo y el espíritu de los delegados; hoy reconocemos su labor cotidiana y entrega inmediata ante las nuevas transformaciones económicas y sociales del país», afirmó.

En los minutos finales, se recordó la impronta que dejó el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 30 de junio de 1978, durante un período ordinario de sesiones de ese órgano.

En aquella ocasión, expresó: «Es absolutamente imposible no estimar el mérito de un delegado. Yo digo que un delegado es un héroe, porque tiene que trabajar ocho horas, y después tiene que atender a los electores, tiene que hacer gestiones, tiene que asistir a la asamblea, tiene que hacer informes». (Tomado de Granma) (Fotos: Tahimí Martínez Toledo)