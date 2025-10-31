Parques solares resistieron la prueba de Melissa

Granma, Cuba. – Los parques solares fotovoltaicos de la provincia de Granma vencieron con éxito la prueba de los fuertes vientos del huracán Melissa a su paso por el oriente de Cuba.

Gracias a las medidas adoptadas para proteger los emplazamientos- tanto los operativos, como los que aún están en construcción- las afectaciones del potente ciclón fueron mínimas, declaró Livan Guevara Valverde, director de inversiones de la Empresa Eléctrica del territorio.

El fenómeno hidrometeorológico, dijo, dañó solo 19 de los 4 mil 160 paneles colocados en el cuarto parque solar de 21.8 megavatios que se construye en Las Tapias, Manzanillo.

Guevara Valverde explicó que las lluvias impidieron avanzar en la revisión de la infraestructura eléctrica de la provincia, para conocer su estado tras el paso de Melissa, tarea actualmente en marcha. (Tomado de Radio Reloj)