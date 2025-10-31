China referente en robótica aplicada e interfaz cerebro-computadora (+Fotos)

Prensa Latina visitó la compañía Shandong Youbaote Intelligent Robot para conocer las características del robot humanoide Xingzhe Taishan, que ganó el primer lugar en los 100 metros y medalla de bronce en 4×100 en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025.

Zhou Tong, subgerente general de la empresa, señaló que el desarrollo de este tipo de robots aún enfrenta un largo camino y que los avances se producen de manera gradual.

La joven ejecutiva indicó a Prensa Latina que la compañía mejora continuamente los componentes mecánicos centrales y actualiza algoritmos para fortalecer el equilibrio y la estabilidad de los robots.

Zhou subrayó que Youbaote ya ha iniciado la comercialización de sus productos, incluidos robots cuadrúpedos aplicables en seguridad, inspección eléctrica, rescate de emergencia y transporte logístico, mientras que los humanoides se emplean en investigación, docencia, guías turísticas y turismo cultural.

Manifestó su esperanza de que en el futuro los robots humanoides ingresen a los hogares, ayudando en tareas domésticas, cuidado de ancianos y asistencia escolar, aunque aún requieren un proceso de crecimiento y perfeccionamiento.

Zhou destacó que la producción, con más de cien componentes clave, impulsa el desarrollo de toda la cadena industrial.

Prensa Latina también visitó Shandong Zhongke Advanced Technology Co. para conocer sobre su sistema inalámbrico de electroencefalografía (EEG) NeuroSci, que permite la adquisición de hasta 64 canales de señales cerebrales y aplicaciones en investigación neurocientífica, enfermedades neurológicas e interfaces cerebro-computadora (BCI).

Li Weimin, máximo representante de la institución, indicó que la compañía se benefició de la colaboración con la Academia de Ciencias de China y del entorno favorable de negocios y talento en Jinan.

El directivo precisó que el sistema NeuroSci habilita experiencias de BCI, incluyendo control de drones y escritura mediante el pensamiento, con lo cual demuestra la fiabilidad de la adquisición de señales, el procesamiento de algoritmos y la interacción con dispositivos externos.

Li subrayó que la empresa desarrolla interfaces no implantables, consideradas más seguras y económicas.

Asimismo, adelantó planes para interfaces implantables que permitan señales cerebrales más fuertes y estables, con potencial de aplicaciones prácticas en la vida diaria de pacientes.

El director apuntó que la institución ha logrado avances en fabricación avanzada, energía renovable y rehabilitación, integrando neuroingeniería, EEG y robótica.

Los proyectos de Youbaote y Zhongke reflejan la capacidad tecnológica de China en robótica humanoide y en interfaces cerebro-computadora, al tiempo que consolidan al país como referente global en innovación aplicada a la industria, la salud y la investigación científica. (Tomado de Prensa Latina)