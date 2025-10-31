Asciende Maritza Arribas en Mundial Sénior de Ajedrez

La Habana.- LA CUBANA Maritza Arribas venció este jueves a la georgiana Inga Khurtsilava y ascendió hasta la cuarta plaza del Campeonato Mundial Sénior de Ajedrez, al que apenas le restan dos jornadas en la localidad italiana de Gallipoli.

Luego de anotar tablas consecutivas en las rondas siete y ocho, la máxima ganadora de clásicos nacionales consiguió un buen triunfo para llegar a seis puntos y formar parte del grupo que escolta a la líder, la escocesa Ketevan Arakhamia-Grant.

Esta última es casi la virtual medallista de oro entre las mujeres de más de 50 años, pues exhibe 7,5 unidades y la diferencia de una y media unidad con sus perseguidoras pudiera convertirse en inalcanzable un día antes de la despedida.

De evitar eso pudiera encargarse la propia Maritza, quien le enfrentará en la partida de este viernes llevando las piezas blancas. Hasta el momento la santiaguera acumula cuatro triunfos, igual cantidad de armisticios y solo una derrota, frente a la conocida sueca Pia Cranlimg.

Precisamente es Cranlimg otra de las que integra el colectivo detrás de la puntera, aunque por desempate se sitúa segunda. En tercer lugar aparece la israelí Masha Klinova y en el quinto puesto la checa Martina Folkova.

Entre hombres, pero en la categoría de más de 65 años, también hay presencia de la federación cubana. El villaclareño Luis Sieiro completó 6,5 unidades tras imponerse este jueves al español Víctor Manuel Vehi y escaló hasta el puesto 19 entre 233 jugadores.

El francés Jean-Luc Roos será su oponente en una novena ronda en la que el enfrentamiento más seguido se vivirá en la mesa uno con el ucraniano Alexander Reprintsev y el alemán Christian Maier disputando el liderazgo. Ambos comparten vanguardia con 7,5 rayas.

En el Mundial Sénior intervienen concursantes de 49 naciones, muchos de ellos con historia de estrellato en décadas anteriores. (Tomado de Jit)