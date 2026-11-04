Ingenio sobre ruedas: la historia de Tari, mecánico automotriz e innovador en Santa Cruz del Sur

Nov, 2026.- Conrado Sánchez Almenarez (Tari) fue un abnegado mecánico automotriz devenido innovador. Rememoró su labor en la Base de Ómnibus de Santa Cruz del Sur, actual Unidad Empresarial de Base Transporte, para mantener de alta los medios y garantizar su salida a tiempo hacia las distintas rutas locales y la cabecera provincial camagüeyana.

Lo mismo solucionaba la parte mecánica de los vehículos que le devolvía la vitalidad a alternadores, amperímetros y motores de arranque. Aunque existían carencias de piezas de repuesto debido a las consecuencias del bloqueo estadounidense contra Cuba, él se las ingeniaba para solucionar los problemas, siempre con el apoyo de compañeros con experiencia en la labor.

Afirmó haberse preparado de forma autodidacta, estudiando libros que ilustran todo lo relacionado con las partes automotriz y eléctrica de los carros. Consideró que la cuestión no es embarrarse de grasa de pies a cabeza, sino ponerle pensamiento a la tarea, buscando la alternativa más efectiva cuando las dificultades se interponen.

El santacruceño también demostró sus saberes en la otrora Base de Transporte Agropecuario y en la Unidad Empresarial de Base Lácteos Caribe, donde puso en práctica sus habilidades en la chapistería.

Para este jubilado octogenario, nada es imposible en la mecánica y el sistema eléctrico de los vehículos; solo se necesita perseverancia y ganas de aprender. Porque para Tari, la verdadera magia no está en tener herramientas nuevas, sino en las manos expertas y el ingenio de quien se niega a dejar que un motor se apague.