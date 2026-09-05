Embajador cubano intercambia con alto representante de la Santa Sede

Vaticano, 4 sep.- El embajador cubano Leyde Rodríguez Hernández, dialogó sobre las actuales dificultades económicas y sociales que atraviesa su país con el Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaria de Estado de la Santa Sede, arzobispo Paolo Rudelli.

El representante de la diplomacia cubana ante la Santa Sede se refirió al impacto en la población de la isla del cerco energético y la agresión externa del Gobierno de Washington bajo el falso argumento de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad Nacional de Estados Unidos, “lo cual no es posible, no es cierto”, puntualizó.

Durante la visita, Rodríguez felicitó al arzobispo Paolo Rudelli, por su reciente designación y manifestó su deseo de profundizar los vínculos entre ambos Estados durante su misión diplomática.

En las conversaciones, ambas partes ratificaron el estado positivo de las relaciones bilaterales, su evolución ininterrumpida desde hace más de 90 años.

En ese sentido, el embajador recordó las exitosas visitas de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco a Cuba, manifestando su esperanza de que su santidad León XIV también pueda ser acogido por el pueblo cubano, amante de la paz.

Durante el intercambio, agradeció al arzobispo Rudelli su atento recibimiento y el apoyo tradicional que reciben las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede para el cumplimiento de sus funciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)