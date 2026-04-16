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Para Yenia Anca Suárez, Radio Santa Cruz fue una experiencia inolvidable

Editor Web Radio Santa Cruz

Santa Cruz del Sur, 15 abr.- Para quienes conocen a Yenia Anca Suarez, les sobran razones para afirmar que es una mujer amable, servicial, educada, cumplidora y organizada, aptitudes par las que se recuerda hoy en la emisora local Radio Santa Cruz, donde laboró hace alguno años.

De sus experiencia como recepcionista, el contacto con el pueblo, sus necesidades y deseos, no habla en la siguiente entrevista concedida en ocasión de celebrarse este primero de mayo el aniversario 58 de Radio Santa Cruz.(Foto tomada de su perfil de Fb)

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