EEUU busca “crear confusión” para mantener bloqueo de combustible a Cuba

La Habana, 16 abr.- Estados Unidos busca “crear confusión” para seguir impidiendo el suministro de combustible a Cuba, según denunció el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que el cerco energético impuesto por Washington contra La Habana “internacionaliza el bloqueo y evidencia su carácter extraterritorial”.

Rodríguez Parrilla explicó que esta medida no se limita a un conflicto bilateral, ya que “intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba”.

Además, criticó las recientes declaraciones del Gobierno estadounidense, afirmando que sus contradicciones buscan “crear confusión” para mantener las restricciones al ingreso de combustibles a la isla.

El canciller cubano reafirmó que su país tiene “pleno derecho” a comerciar con cualquier nación sin obstáculos ni condiciones externas.

Del mismo modo, destacó que todas las naciones tienen la libertad de exportar combustible a Cuba y establecer relaciones comerciales “sin la interferencia de una potencia ajena”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)