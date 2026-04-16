Polistas golean en clasificatorio para Santo Domingo2026

La Habana.- EL EQUIPO masculino de polo acuático de Cuba doblegó, 24-10, a Trinidad y Tobago en el clasificatorio de ese deporte para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la Piscina Olímpica Hernando Botero O’Byrne, de Cali, Renmmy de Armas marcó siete goles para liderar el ataque de los vencedores, con otros importantes aportes de Iván Fernández (cuatro goles) y Manuel Alejandro Díaz Quesada, Giraldo Carales y Alberto Alejandro Hay, esos con tres per cápita, que consolidaron la amplia diferencia en el marcador.

Antes las chicas, con pizarra de 14-11, doblegaron a Colombia en su debut en el mismo escenario.

Ellas se apoyaron en la contundencia de su líder, la experimentada Mairelis Zunzunegui Morgan, autora de cuatro goles, y en la versatilidad de Caridad Indiaskys Suárez, quien sumó tres anotaciones en momentos claves.

También destacaron Aliannis Ramírez White, la novata Anyeli Cuba y Surisleidis Haber Suárez, con dos goles per cápita. La ofensiva antillana supo aprovechar las superioridades numéricas por momentos.

Hoy las mujeres enfrentarán a Costa Rica y los hombres se medirán ante Colombia, en partidos que serán claves rumbo a Santo Domingo 2026. (Tomado de Jit)