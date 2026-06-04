Oficiales y soldados santacruceños celebraron aniversario 65 de creado el Ministerio del Interior

Santa Cruz del Sur, 3 jul.- El acto político cultural por el aniversario 65 del Ministerio del Interior ( MININT) fue realizado en áreas de la institución militar de este territorio, y estuvo presidido por el primer secretario del Comité Municipal del Partido Alexei Prado Prado, dirigentes de la Asamblea de Gobierno, representantes de la Asociación de Combatientes y los Tenientes Coroneles Luis Platero Morejón y Lainier Martínez Esteban.

Por la destacada labor y cumplimiento de las misiones fue ascendido al grado de Capitán Dismany Calderón Quintero y a primer Teniente Madelín Aguilar Puga, Siaris Méndez Tamayo, Adiena Sánchez Cardoso, Roberto Banegas Jeréz y Reinier Aguilar Vega. Mientras que el grado de Teniente le fue otorgado a Yeimi Hernández Sánchez.

Otro numeroso grupo de compañeros recibieron las condecoraciones por 10, 15 y 20 años de servicio y la Condición de Fieles al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el reconocimiento por la disciplina y honrosa actitud que mantienen en el diario deber junto al pueblo.

La integrante del Proyecto Socio Cultural La Colmenita Rayitos de Amor y jefa del colectivo pioneril de la escuela primaria Ignacio Agramonte de Santa Cruz del Sur Ana Paula Pedrosa Pérez, a nombre de los miembros de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), resaltó el trabajo de las mujeres y hombres del Ministerio del Interior quienes tienen la digna tarea de salvaguardar el orden interior y la tranquilidad ciudadana.