Fidel y Raúl: obra de permanente continuidad en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 3 jul.- Fidel y Raúl representan obra de permanente continuidad socialista y revolucionaria en esta localidad. El ideal de ambos Líderes Históricos irriga la fertilidad imprescindible para no echar un paso atrás por duras que sean las circunstancias agravadas por el bloqueo y amenazas imperialistas.

Elva Yuliet Pérez Freire, subdirectora de Trabajo Preventivo en la Dirección General Municipal de Educación, refirió se tiene creado un programa de que avanza favorablemente en las instituciones educativas por el Centenario de Fidel a celebrarse el 13 de agosto con actividades recreativas, deportivas y culturales.

Además, dijo que favorece a los educandos de manera integral impartir temas históricos por sus educadores relacionados al Comandante en Jefe y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien se mantiene con el pie en el estribo con relevante trayectoria y moral revolucionaria en la Mayor de las Antillas.

El miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana Luis La O Hunt, expresó que los cubanos tienen bien presente en el cumplimiento de sus deberes el concepto de Revolución de Fidel y el llamado de Raúl a la permanente unidad.

Por su parte la Mayor Tania Rodríguez Sánchez, quien recibió la Condición Fiel al legado, exhorta a mantener la firmeza e incondicionalidad combativa de los leales hermanos.