Púgiles cubanos a base de preparación en China

La Hababa, 3 sep.- Seis púgiles cubanos viajarán hoy hacia la región china de Xinjiang para cubrir una base preparación de cara al torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El comisionado nacional, Robinson Poll, informó a JIT que el grupo, a las órdenes del entrenador jefe Eulises Pouyot, incluye a tres de los asistentes a la reciente cita centrocaribeña de Santo Domingo.

Son ellos los subcampeones allí Alejandro Claro (60 kg) y Yunier Sorsano (70 kg), y el subtitular universal de Taskent 2023 Saidel Horta (65 kg).

Añadió que lo completan Jorge Cuéllar (80 kg), Nelson Williams (90 kg) y Erick Daniel Castillo (+90 kg), y precisó que en la escuela nacional trabajan los restantes miembros del concentrado élite.

Explicó que tanto los movimientos de Claro, Horta y Cuéllar a categorías de peso superiores, como las inserciones de este último, Williams y Castillo, responden al propósito de evaluar variantes en la presente etapa.

Forman parte de las opciones de que disponemos, lo que no quiere decir que todas sean ya definitivas, sentenció el especialista antes de adelantar que se gestan otras posibilidades de fogueo.

El reparto de plazas para la justa boxística de Lima 2027 ha sido asignado al campeonato continental a disputarse del 17 al 25 de octubre en la urbe mexicana de Puebla.

Serán cuatro los cupos en disputa en cada una de las siete divisiones para hombres y féminas.

La otra opción de acceder a boletos (tres por categoría) debe organizarse en el primer trimestre del año próximo, pero aún carece de fecha y sedes oficiales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)