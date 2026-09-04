Documental preservará memoria del Circo de Camagüey en su medio siglo (+ Fotos)

Camagüey, 3 sep.- En el marco de las celebraciones por el aniversario 50 del Circo de Camagüey, el Equipo de Comunicación del Consejo Provincial de las Artes Escénicas se encuentra inmerso en la producción de un documental audiovisual.

La obra, que será presentada el próximo 17 de septiembre, busca rendir homenaje a un fenómeno artístico y cultural que ha marcado a generaciones enteras en la provincia. Con esta iniciativa las autoridades culturales se proponen archivar la memoria histórica de una tradición circense que, durante medio siglo, ha sido sinónimo de identidad y orgullo para el pueblo agramontino.

Las raíces de esta celebración se sitúan en 1976, cuando el 17 de septiembre se erigió la carpa del Circo Areíto en los terrenos de la antigua Planta Eléctrica de Camagüey. No obstante, el legado circense en el territorio es aún más antiguo, remontándose a los años 40 con el famoso Circo La Rosa, una dinastía familiar que recorrió toda la geografía cubana, su herencia combinó la magia de los ilusionistas con la destreza de acróbatas y payasos.

Según informa la página oficial en Facebook del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, el equipo de producción se encuentra en pleno proceso de realización de este material audiovisual que se presenta como un esfuerzo por documentar y preservar las vivencias, anécdotas y sacrificios que han forjado esta institución cultural.

Con este homenaje se reafirma el compromiso con la promoción y protección del patrimonio cultural cubano, asegurando que la «rosa» del circo camagüeyano nunca se marchite. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)