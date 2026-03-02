Nuestra firme solidaridad con el pueblo iraní: Declaración del ICAP

La Habana, 2 mar.- El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) expresa su más enérgica condena a los ataques militares conjuntos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Esta acción bélica, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, quebrantando de manera brutal la soberanía e integridad territorial de la nación persa y la frágil estabilidad regional.

Esta nueva agresión, que ha causado centenares de víctimas mortales y heridos —incluyendo el ataque contra una escuela primaria femenina en la provincia de Minab—, así como cuantiosos daños materiales en al menos 24 provincias del país, demuestra el absoluto desprecio de las potencias agresoras por la vida humana y por los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversias.

Resulta particularmente grave y revelador que este ataque se produzca apenas un día después de que concluyera en Ginebra una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, conversaciones que, según los propios mediadores, habían registrado «avances significativos». Al lanzar esta ofensiva, Estados Unidos e Israel han dinamitado de forma deliberada la vía diplomática y han optado por la imposición unilateral de sus designios a través de la fuerza bruta, desoyendo los llamamientos de la comunidad internacional a favor de una solución negociada.

Las declaraciones emitidas por los líderes de Washington y Tel Aviv resultan igualmente alarmantes y demuestran la naturaleza mezquina e ilegal de sus intereses. El presidente Donald Trump justificó la operación con el objetivo explícito de lograr un «cambio de régimen» e instó al pueblo iraní a una guerra civil para derrocar al actual gobierno, mientras que Benjamín Netanyahu expresó su aspiración de «eliminar la amenaza existencial» que alega supone la nación persa para el régimen sionista. Estas proclamas constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos de un Estado soberano y merecen el repudio de la comunidad internacional.

Expresamos nuestra firme solidaridad con el pueblo iraní, así como con todas las víctimas inocentes de esta irresponsable maniobra militar imperialista. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la defensa del multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos, tal como consagra la Carta de las Naciones Unidas. Exigimos a los mecanismos e instituciones internacionales competentes para la resolución de conflictos actúen en correspondencia y frenen a los responsables de esta barbarie.

La paz mundial no puede estar supeditada a los intereses geopolíticos de quienes, haciendo caso omiso al derecho, pretenden imponer su hegemonía mediante la destrucción y la muerte. ¡No más Intervención Extranjera! ¡No a la guerra! ¡Manos Fuera de Irán!

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)