Moscú, 2 mar.- En respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, Irán ha llenado los cielos de Oriente Medio de misiles balísticos, el pilar fundamental de su poderío militar.

Propulsado en la etapa inicial de su vuelo por un motor de cohete, el misil balístico avanza con la sola fuerza de gravedad, siguiendo una trayectoria que se arquea hacia arriba antes de descender para detonar la ojiva en su objetivo. Si bien su trayectoria es fácil de predecir, su velocidad hace que sea difícil de interceptar.

Irán dispone de uno de los arsenales de misiles más extensos de la región. Si bien no hay datos oficiales, el Ejército israelí estima que el país persa posee unos dos mil 500 misiles balísticos. Antes de la guerra de junio de 2025, Israel aseguraba que había identificado esfuerzos por parte de Irán para acelerar significativamente su tasa de producción de misiles balísticos y aumentar su arsenal de alrededor de tres mil a ocho mil en dos años.

Teherán esconde sus proyectiles, que son la principal herramienta de disuasión ante Tel Aviv, en instalaciones subterráneas bautizadas como ‘iudades de misiles. Hay constancia de la existencia de al menos de cinco sitios de este tipo en las provincias de Kermanshah y Semnán, así como cerca al Golfo Pérsico, según Reuters.

Un informe elaborado por el experto Behnam Ben Taleblu, especializado en la seguridad de Irán, documenta las tecnologías avanzadas que permiten al país persa “estirar fuselajes y construirlos con materiales compuestos más ligeros para aumentar el alcance de los misiles”.

El alcance de los misiles no supera los dos mil kilómetros en cumplimiento con un límite autoimpuesto que Teherán afirma le basta para proteger su territorio, ya que pueden alcanzar territorio de Israel, razón por la que Tel Aviv exige al país persa que lo limite a 300 kilómetros.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo de “eliminar las amenazas” que representa el Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.