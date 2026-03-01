Cuba derrota 6-0 a Nicaragua en cierre de amistosos rumbo al Clásico

En el Estadio Nacional Soberanía, de esta capital, los dirigidos por Germán Mesa marcaron la primera carrera en el segundo capítulo en las piernas de Yoelkis Guibert, quien recibió base por bolas, robó segunda, avanzó a tercera por error del receptor y anotó impulsado por un doble de Yulieski Remón.

La ventaja se amplió en el séptimo episodio cuando un elevado del designado Alfredo Despaigne por el jardín central, con las bases llenas, y tras un error de fildeo, permitió limpiar las almohadillas y sumar tres anotaciones más para los caribeños.

En el noveno inning, un cuadrangular por el jardín derecho de Ariel Martínez, el segundo en el torneo, con un hombre en circulación, agregó dos carreras adicionales para sellar la victoria antillana.

Martínez, en declaraciones a Prensa Latina, expresó su satisfacción por el resultado final del tope, al que calificó como una competencia de buen nivel y necesaria para llegar mejor preparados al Clásico.

“El equipo nuestro tiene calidad, pero a veces considero que debemos mejorar la concentración en momentos determinados; nos quedan algunas lagunas por corregir. No obstante, creo que podemos alcanzar un buen resultado en el mundial”, afirmó.

Durante el desafío, disputado ante un estadio abarrotado de aficionados, el conjunto cubano conectó 12 imparables y cometió un error, mientras el elenco pinolero sumó ocho hits y pifió en dos ocasiones.

Los anfitriones finalizaron el encuentro con 15 ponches y en los dos últimos capítulos dejaron a 13 corredores en circulación, siete de ellos en posición anotadora.

La serie concluyó con empate en el primer juego, dos victorias para Cuba (segundo y cuarto desafíos) y un triunfo para Nicaragua.

No obstante, los cuatro encuentros constituyeron una verdadera fiesta deportiva en la que los aficionados apreciaron a las principales figuras del béisbol de ambas naciones en un ambiente de preparación y alta competitividad rumbo al Clásico Mundial.

Tras el compromiso, la selección cubana viajará a Phoenix para medirse en partidos de exhibición ante los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds, como parte de su preparación final de cara al certamen universal. (Tomado de Prensa Latina)