Noviembre: Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo

Camagüey, 4 nov.- Todo el mes de noviembre se destina al desarrollo de la amplísima Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo en Cuba, cuya función es la elevación de la cultura en la prevención de accidentes fatales dentro de los colectivos laborales.

La nueva etapa en la provincia tuvo como escenario inaugural la Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe, cuya ejecutoria se convierte en un referente no solo dentro del sistema de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP), sino también con respecto a otras entidades del territorio.

#Cuba: La Unidad Empresarial de Base Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe, en #Camaguey, recibió la condición de Centro Saludable durante el acto provincial de inicio de la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre

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Durante el encuentro, fueron reconocidos por la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), empresas que contribuyen a mejorar la gestión ambientalista, como las UEB Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe, Fábrica de Refrescos 23 de Agosto, Fábrica de Refrescos de Florida, Comercializadora, Aseguramiento y Servicios, Transporte y la Oficina Central.

Para la jefa de planta de la entidad anfitriona, Yamila Leguen Barreto, en su entidad se trabaja cotidianamente en función de cumplir todas las normas establecidas en los diferentes puestos de producción.

“Es una preocupación permanente, y eso impide que pueda existir el más mínimo riesgo para nuestros trabajadores”, precisó.

Silver Ramírez, secretario general del SNTIAP en Camagüey, explicó que la sede escogida para un evento de esta naturaleza, no fue casual, y es expresión de cuán seriamente ellos aplican las medidas establecidas con el firme propósito de impedir cualquier situación de riesgo dentro del establecimiento.

Según dijo Gilberto Villalobos, especialista de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, el quehacer en el actual periodo permite que se hayan reducido sensiblemente las pérdidas humanas, pues el interés básico es que existan todas las condiciones para crearle a los obreros el ambiente requerido en su desempeño cotidiano.

Por su vital importancia, resulta clave que las administraciones le concedan toda la prioridad al cuidado de sus trabajadores, en tanto toca a los dirigentes sindicales de base la necesaria exigencia y el rigor necesarios para validar lo plasmado en los Convenios Colectivos. (Tomado de Adelante)