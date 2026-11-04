Canciller de Cuba agradece apoyo de Lesoto contra bloqueo de EEUU

La Habana, 4 nov.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció a su homólogo de Lesoto, Limpho Tau, por sus palabras de apoyo tras la nueva victoria en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos.

Rodríguez reiteró en su cuenta de X su voluntad de seguir fortaleciendo las estrechas relaciones de amistad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos.

En una entrevista concedida al Lesotho Times, Tau calificó la decisión de respaldar a la mayor de las Antillas como una causa justa.

«Es en momentos como este cuando los verdaderos amigos se necesitan y se apoyan mutuamente», afirmó el titular de Relaciones Exteriores.

Tau señaló que Maseru y La Habana han mantenido relaciones durante décadas. Cuba ha enviado médicos cualificados a trabajar en Lesoto, mientras que estudiantes lesotenses han viajado a la isla caribeña para estudiar medicina.

«Cuba nos ha apoyado a lo largo de los años. Muchos de nuestros compatriotas estudiaron allí y los médicos cubanos trabajaron en Lesoto, prestando servicios sanitarios muy necesarios», añadió, y recordó también la ayuda brindada por la nación caribeña a África en su lucha contra la opresión colonial.

Alertó además que 35 estudiantes lesotenses sufren en Cuba las consecuencias del bloqueo estadounidense, y teniendo en cuenta el resultado «nada alentador» del estudio del Alto Comisionado desde Canadá para evaluar la situación de los alumnos, su Gobierno está preparando medidas para auxiliarlos.

Las relaciones entre Cuba y Lesoto se establecieron en 1979 y se han desarrollado sobre la base del respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación.

La colaboración cubana ha comprendido especialmente los sectores de la salud y la educación, además de ofrecer becas a estudiantes de Lesoto en áreas como Medicina y Educación Física. (Tomado de Prensa Latina)