La misión MMX de Japón, rumbo a las enigmáticas lunas de Marte

La Habana, 26 oct.- Hace unos días, el 20 de octubre de 2026, un cohete H3 despegó desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón, llevando a bordo la sonda Martian Moons eXploration (MMX). Esta misión, liderada por la agencia espacial japonesa JAXA con la colaboración de la NASA, la ESA, el CNES francés y el DLR alemán, se ha convertido en la primera iniciativa de la historia en intentar aterrizar en Fobos y traer muestras de su superficie a la Tierra.

La noticia, publicada originalmente por JAXA y difundida por medios internacionales, marca un hito en la exploración del sistema marciano, un terreno que hasta ahora había permanecido inexplorado.

Un viaje de cinco años y un objetivo de 10 gramos

Figura 1: Itinerario de la misión. Créditos, JAXA

La sonda MMX, de unas cinco toneladas de masa, tiene previsto llegar a la órbita de Marte en agosto de 2027. Tras un mes de operaciones, se transferirá a una órbita alrededor de Fobos, la mayor de las dos lunas marcianas, y desplegará un pequeño rover llamado Idefix antes de posarse ella misma en la superficie para recoger muestras.

El objetivo es recolectar al menos diez gramos de regolito (polvo y roca) de dos sitios diferentes de Fobos. Para ello, la nave realizará hasta dos aterrizajes suaves en 2030, empleando un taladro para obtener material hasta unos 2 centímetros de profundidad. Tras completar la recolección, la sonda sobrevolará Deimos (la otra luna de Marte) y pondrá rumbo a la Tierra. La cápsula con las muestras está programada para aterrizar en la zona prohibida de Woomera, en Australia Meridional, en 2031.

Un rover franco-alemán para un mundo de gravedad ínfima

Figura 2: El rover Idefix está diseñado para “enderezarse”, en caso de volcarse al aterrizar. Créditos, JAXA

El rover Idefix, bautizado en honor al perro de los cómics de Astérix, es un vehículo de cuatro ruedas impulsado por paneles solares, desarrollado por Francia y Alemania con contribuciones de Japón y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España (INTA). Su misión es explorar la superficie de Fobos y ayudar a identificar los lugares más seguros para la recolección de muestras por parte de la sonda principal.

El gran desafío es la gravedad extremadamente débil de Fobos. Con apenas 27 kilómetros de diámetro, la gravedad en su superficie es aproximadamente una milésima parte de la terrestre. Por ello, Idefix será dejado caer desde entre 40 y 100 metros de altura; el impacto no lo dañará, y el rover está diseñado para enderezarse por sí mismo sin importar cómo aterrice. Como explicó Yaji Kentaro, del equipo del proyecto MMX: “Debido a que la gravedad superficial es tan baja, existían preocupaciones de que el rover pudiera volcarse al aterrizar”, por lo que sus patas de aterrizaje incorporan características especiales para garantizar la estabilidad.

El misterio del origen de Fobos y Deimos

Hipótesis sobre la formación de los satélites de Marte, Fobos y Deimos. Créditos, JAXA.

El objetivo científico central de MMX es resolver uno de los grandes debates de la ciencia planetaria: ¿cómo se formaron las lunas de Marte? Existen dos hipótesis principales:

1. Captura de asteroides: Fobos y Deimos serían antiguos asteroides que fueron atrapados por la gravedad de Marte. Si es así, las muestras conservarían información sobre los materiales primitivos del sistema solar.

2. Impacto gigante: Ambas lunas se habrían formado a partir de los escombros expulsados al espacio tras una colisión colosal contra Marte hace miles de millones de años. En este escenario, las muestras contendrían fragmentos de la historia geológica del propio Marte.

Los análisis de las muestras en laboratorios terrestres permitirán determinar cuál de las dos teorías es la correcta. Además, los científicos esperan encontrar pistas sobre el origen del agua y la materia orgánica en Marte, lo que ayudaría a comprender cómo surgió la vida en la Tierra y si pudo haber existido en el planeta rojo.

Cooperación internacional y experiencia japonesa

La misión MMX es un ejemplo de cooperación internacional. Japón lidera el proyecto, pero cuenta con la participación de cinco agencias espaciales y un presupuesto de 578 millones de dólares. La NASA contribuye con instrumentos científicos, mientras que la ESA, el CNES y el DLR aportan tecnología y apoyo logístico. España, a través del INTA, también participa en el desarrollo del rover Idefix.

Japón llega a esta misión con una trayectoria impecable en la recolección de muestras espaciales. La misión Hayabusa trajo muestras del asteroide Itokawa en 2010, y Hayabusa 2 hizo lo propio con el asteroide Ryugu en 2020. Ese historial convierte a JAXA en la agencia espacial con más experiencia en este tipo de operaciones delicadas.

Un paso más allá en la exploración del sistema solar

Si MMX tiene éxito, no solo será la primera misión en traer muestras de una luna marciana, sino que también allanará el camino para la exploración humana de Marte y sus alrededores. El proyecto busca desarrollar tecnologías clave para viajes de ida y vuelta al sistema marciano, el aterrizaje en superficies de baja gravedad y las comunicaciones en el espacio profundo.

Como resume Yasuhiro Kawakatsu, director del proyecto MMX: “La luna marciana Fobos sigue siendo una frontera inexplorada para la humanidad. Al traer muestras a casa, esperamos explorar cómo se formaron las lunas de Marte, cómo evolucionó el sistema marciano y cómo se originaron el agua y los materiales orgánicos que se encuentran en los planetas terrestres”.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Durante los próximos cinco años, la sonda MMX viajará cientos de millones de kilómetros, se posará en un mundo que nunca ha recibido una visita humana y regresará con un tesoro de apenas 10 gramos que podría cambiar nuestra comprensión del sistema solar. (Tomado de Juventud Técnica)