Maestro sin dejar de ser campesino: Esnildo desde Flor de Mayo en bicicleta (+ Fotos)

Oct, 2026.- Esnildo Betancourt Novoa es productor de la Cooperativa de Créditos y Servicios Máximo Gómez Báez, ubicada en tierras de la comunidad de Flor de Mayo, distante unos 31 kilómetros de la localidad cabecera de Santa Cruz del Sur. El campesino consideró que la tierra, bien atendida, da lo que el ser humano se proponga.

En la finca La Carmita tiene cultivados 26 cordeles de plátano burro, área a la que le realiza las atenciones culturales correspondientes, que incluyó antes de sembrar, ceniza y estiércol seco de ganado vacuno. Ambos contienen nutrientes muy fundamentales para el desarrollo de la plantación a desarrollarse en un área antes potrero.

El también cultivador de piña, graduado como ingeniero agrónomo, tiene interés de impartir una conferencia de agroecología a productores de patios y parcelas existentes en barrios de la cabecera municipal, donde se encuentran de igual manera estructurados Comités de Defensa de la Revolución.

Esnildo tiene contratos por horas como profesor de las asignaturas de Física y Química, en los institutos Preuniversitario Henry Reeve y el Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno, de estos predios, respectivamente. En la primera de las instituciones da clases a estudiantes de duodécimo grado, y en la otra, a alumnos del primer año de la carrera de Capital Humano.

Desde su natal Flor de Mayo se traslada en bicicleta hasta la localidad cabecera, pese a la larga distancia, con motivo de las dificultades existentes con el transporte, agravadas por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Para Betancourt Novoa la puntualidad y el ejemplo personal ante ambos colectivos de educadores y discípulos son muy elementales, como impartir los contenidos con la calidad requerida.