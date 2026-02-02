No le quites años de vida a tu móvil por cargarlo mal

EE.UU, 1ro. feb.- La mayoría cree que es un detalle sin importancia, pero el orden en que conectamos el móvil a la corriente eléctrica puede ser decisivo a largo plazo para su mayor duración.

El error reside en el acto de conectar el teléfono primero al cable del cargador y después a la corriente.

Esto puede provocar una breve sobretensión que atraviesa el cable y podría llegar a dañar los componentes internos del terminal.

Se trata de un error a corregir de una manera sencilla: conectando el cargador primero a la corriente, y después este al teléfono.

Esa secuencia garantiza que el enchufe absorba cualquier sobretensión y no llegue al dispositivo.

El orden también influye cuando el teléfono está completamente cargado y lo desconectamos del cargador. Entonces, el procedimiento debe ser a la inversa: desconectar primero el cargador del teléfono y después desconectar este de la toma eléctrica.

Así se evitan tensiones en la batería y los componentes electrónicos del móvil.

Se trata de un cambio de hábito que puede prolongar significativamente la vida útil del teléfono evitando reparaciones innecesarias o una actualización temprana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)