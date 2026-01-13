martes, enero 13, 2026
Lo último:
BéisbolDeporteDeporte cubanoDeporte InternacionalDeporte RevolucionarioMovimiento Deportivo Cubano

Nicaragua y Cuba disputarán amistosos de béisbol

Editor Web Radio Santa Cruz
Managua, 13 ene.- Las selecciones nacionales de béisbol de Nicaragua y Cuba disputarán en la hermana nación  varios partidos amistosos como parte de su preparación con vistas al próximo Clásico Mundial, se conoció hoy.

De acuerdo con el portal web El 19, el equipo pinolero estará dirigido en estos compromisos por el experimentado manager estadounidense Dusty Baker, lo cual añade un atractivo adicional a la serie.

Además de los encuentros programados, la selección cubana desarrollará parte de su campamento de entrenamiento en territorio nicaragüense, una iniciativa que contribuirá a fortalecer los lazos deportivos entre ambas naciones y permitirá a la afición local disfrutar de béisbol de alto nivel.

Según el calendario divulgado, se disputarán cuatro partidos. El primero tendrá lugar el 18 de febrero en el estadio Yamil Ríos, del sureño departamento de Rivas, mientras el segundo se jugará el 21 de febrero en el Rigoberto López Pérez, de la ciudad de León.

Los dos choques restantes están previstos para el 25 de febrero en el estadio Roberto Clemente, de Masaya, y el 27 del propio mes en el estadio Soberanía, de Managua.

Según la fuente, cada uno de los encuentros se perfila como una verdadera fiesta deportiva, en la que los aficionados podrán apreciar a las principales figuras del béisbol nicaragüense y cubano en un ambiente de preparación y competitividad. (Tomado de Prensa Latina)

También te puede gustar

León y Díaz lideran servicio y defensa en Liga Mundial

[:es]Cubanas ganan plata y bronce en Liga del Diamante de Roma[:]

Redacción Digital

Cuba venció a Alemania en Liga de Naciones de Voleibol

Editor Web Radio Santa Cruz