Nicaragua y Cuba disputarán amistosos de béisbol

De acuerdo con el portal web El 19, el equipo pinolero estará dirigido en estos compromisos por el experimentado manager estadounidense Dusty Baker, lo cual añade un atractivo adicional a la serie.

Además de los encuentros programados, la selección cubana desarrollará parte de su campamento de entrenamiento en territorio nicaragüense, una iniciativa que contribuirá a fortalecer los lazos deportivos entre ambas naciones y permitirá a la afición local disfrutar de béisbol de alto nivel.

Según el calendario divulgado, se disputarán cuatro partidos. El primero tendrá lugar el 18 de febrero en el estadio Yamil Ríos, del sureño departamento de Rivas, mientras el segundo se jugará el 21 de febrero en el Rigoberto López Pérez, de la ciudad de León.

Los dos choques restantes están previstos para el 25 de febrero en el estadio Roberto Clemente, de Masaya, y el 27 del propio mes en el estadio Soberanía, de Managua.

Según la fuente, cada uno de los encuentros se perfila como una verdadera fiesta deportiva, en la que los aficionados podrán apreciar a las principales figuras del béisbol nicaragüense y cubano en un ambiente de preparación y competitividad. (Tomado de Prensa Latina)