Perfilan cuarta edición de Danzar en Casa en provincia de Cuba

Con el lema “Un viaje a nuestras identidades”, la cita acogerá por primera vez la participación de cinco compañías infantiles cubanas, así como una gala dedicada al arte del transformismo y el maratón bailable más largo de la historia del evento, el miércoles 29, Día Internacional de la Danza.

La iniciativa, según medios de prensa, se desarrollará en dos escenarios colocados en el parque José Martí de la provincia, ubicada en la región central de Cuba.

Danzas populares, talleres infantiles, descargas, conferencias, la colocación de una ofrenda floral al Héroe Nacional y el vernissage (término empleado para referirse a una vista previa de una exposición de arte) en la sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba conforman el programa del encuentro.

Además, se realizará un homenaje póstumo a la investigadora Ada Mirtha Cepeda, quien contribuyó al rescate y salvaguarda de las danzas folclóricas en la provincia.

El encuentro académico contará con la participación de reconocidos especialistas, entre ellos la decana de la Facultad de Arte Danzario del Instituto Superior de Arte, doctora en Ciencias Lilliam Chacón.

Se presentará el libro Memorias de Danzar en Casa de Noel Bonilla; y se lanzará el himno del proyecto sociocultural Corazón, interpretado por la Compañía de Teatro Polichinela, añade el Periódico Invasor. (Tomado de Prensa Latina)