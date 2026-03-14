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Muestra de humor gráfico en La Habana denuncia bloqueo contra Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 13 mar.- La caricatura es una expresión de las artes visuales que nació con el periodismo, que tiene como objetivo esencial el comentario de los sucesos nacionales e internacionales, explicó en exclusiva a Prensa Latina, Arístides Hernández (Ares), uno de los creadores.

Junto a él, la exposición reúne 42 piezas de Ismael Lema (Lema), Adán Iglesias (Adan), Enrique Arturo Lacoste (Lacoste), José Luis López (José Luis), Osvaldo Gutiérrez (Osval), Alfredo Martirena (Martirena) y José Alberto Rodríguez (Avilarte), publicadas en medios de prensa nacionales como La Jiribilla, Palante, el periódico Escambray o Juventud Rebelde.

Esta muestra es una reafirmación de la posición que tenemos los artistas y el Ministerio de Cultura sobre el actuar del gobierno estadounidense, expresó a su vez la presidenta nacional del Consejo de Artes Visuales, Tania Gladys Cardó.

La inauguración aborda desde diversas perspectivas las afectaciones del cerco económico, comercial y financiero, y se desarrolló en el marco del aniversario 30 de la Ley Helms Burton, la Jornada de la Prensa y el aniversario 65 del periódico Palante.

Para mí es un placer tener la oportunidad de estar entre un grupo de creadores que están tocando el tema del bloqueo a través de la caricatura, una temática constante en todas las esferas de la vida del cubano, añadió Ares.

En 2025 se presentó por primera vez la muestra y este año forma parte de las acciones previas a la II Bienal Internacional de Humor Político que se desarrollará en el país del 9 al 14 de junio.

Aquí se han reunido caricaturistas de mucho prestigio a nivel internacional y es una evidencia de cómo nuestros artistas no dejan de aprovechar los espacios de creación para, desde un arte comprometido, denunciar el atroz bloqueo, manifestó a esta agencia la viceministra de Cultura, Lizette Martínez.

El humor no se puede bloquear permanecerá en la Galería 23 y 12 alrededor de dos meses, pero se trata de una exposición itinerante que recorrerá diferentes centros de trabajo, escolares e instituciones culturales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

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