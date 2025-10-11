Miles de palestinos regresan a la devastada ciudad de Gaza

Televisoras regionales y palestinas mostraron imágenes de largas columnas de personas que abandonaron desde ayer sus refugios en el centro y el sur de la Franja para retornar a la principal urbe del territorio, ubicada en el norte.

El Ejército israelí confirmó que el tráfico está abierto a través de las carreteras Rashid y Salah al-Din.

Cuando las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse del enclave costero, empezó a quedar claro el alcance sin precedentes de la destrucción de la infraestructura y los edificios residenciales, particularmente en la ciudad, subrayó la agencia de noticias Safa.

Los soldados destruyeron completamente miles de casas y arrasaron carreteras en las zonas de Al-Nafaq, Yarmouk, Al-Jalaa, Sheikh Radwan, Al-Nasr, Al-Shifa, el campo de refugiados de Al-Shati, Tal Al-Hawa y Al-Sabra, denunció.

Según la fuente, las Fuerzas Armadas de ese país (FDI) convirtieron la urbe en una zona de ruinas y provocaron una destrucción sin precedentes.

Las FDI lanzaron el pasado mes una gran ofensiva terrestre para reocupar la ciudad, con la participación de tres divisiones, que provocó el éxodo de más de 800 mil ciudadanos.

La Oficina Central Palestina de Estadísticas afirmó esta semana que más de 190 mil edificios resultaron destruidos o dañados por los ataques israelíes contra la Franja en los primeros 22 meses de conflicto.

Según un comunicado del organismo, de esa cifra unos 102 mil quedaron completamente destruidos, más de 17 mil fueron gravemente dañados y casi 42 mil sufrieron afectaciones moderadas.

El texto detalló que el número de viviendas dañadas superó las 330 mil a finales de septiembre de este año. (Tomado de Prensa Latina)