Ciclistas cubanos en Ruta del Caribe desde este sábado

La Habana.- OCHO cubanos llegaron este viernes a Belice, sede del Campeonato del Caribe de Ciclismo de Ruta pactado para sábado y domingo, con boletos para los Juegos Centrocaribes de Santo Domingo 2026.

El primer evento será la contrarreloj individual, a partir de las ocho de la mañana de la jornada inaugural, en la que las mujeres correrán 20.9 kilómetros y los hombres 30.5.

En esa prueba representarán a Cuba el espirituano Ricardo Delgado, de la categoría élite, y la matancera menor de 23 años Liannis Mesa.

El domingo se unirán al resto del equipo para enfrentar la prueba de ruta, que tendrá acciones desde la una de la tarde, con156 kilómetros para los varones y 108 para las muchachas.

Completan la escuadra masculina de la Isla el habanero doble monarca nacional en largo aliento (2024 y 2025) José Domínguez, el avileño Randol Izquierdo, campeón defensor del del Caribe en ruta, y el también capitalino Amed Marcos.

En el sector femenino intervendrán junto a Liannis su comprovinciana Karen Martínez, la espirituana Eyselis Delgado y la holguinera Evelín Díaz, quien desde este año ascendió a la categoría élite.

Los cupos para pedalear en capital quisqueyana están inicialmente destinados a los cuatro primeros por géneros en la contrarreloj y los seis que encabecen la ruta, aunque cada nación solo clasifica a uno.

Los representantes dominicanos se excluyen de ese proceso por su condición de anfitriones delcertamen multideportivo.

Acompañan a los competidores cubanos los entrenadores Joel Leal (femenino) y Valentín Balbuena (masculino), el médico Javier Delgado y la comisaria nacional Tatiana Homar, representante de la delegación.

En la edición del pasado año, celebrada en Georgetown, Guyana, Izquierdo fue el más destacado entre los varones con su oro en la. ruta, y Marcos se llevó bronce. Domínguez terminó quinto en la contrarreloj, todos ximo menores de 23 años.

Por las damas, también en esa categoría, Liannis logró las preseas bronceadas en las dos pruebas y Karen concluyó quinta en la ruta.

Daymelín Pérez, quien posteriormente se retiró del deporte activo, triunfó en la contrarreloj y quedó segunda en la competencia más extensa.

Cuba ya aseguró un boleto a Santo Domingo 2026 en mountain bike, por intermedio de Ludisnelis Fleita, cuarto en el Campeonato del Caribe efectuado en suelo quisqueyano. (Tomado de Jit)