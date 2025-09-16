México promoverá el uso del Heberprot-P para tratar el pie diabético

La Habana, Cuba. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció una mayor colaboración para el tratamiento del pie diabético y que se mantendrá el convenio establecido con Cuba para la labor de médicos de la Isla en el país

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, elogió el medicamento cubano Heberprot-P para tratar el pie diabético, y afirmó que se promoverá en su país una campaña para usarlo en fase temprana.

«Ya lo tenemos en algunas de las clínicas del IMSS-Bienestar, ya está aprobado, y lo que haremos es tener una campaña dentro de los Pronam (Protocolos Nacionales de Atención Médica) precisamente para que se utilice en fase temprana», dijo el titular.

Al responder a una pregunta sobre el tema, en el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con medios de comunicación, el funcionario calificó al medicamento como innovador y muy importante, considerando la cantidad de amputaciones por ese mal registradas en México. (Tomado de Radio Reloj)