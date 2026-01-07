Método de purificación de sangre será probado como vacuna del cáncer

Un método de purificación de sangre afronta su primera prueba como vacuna contra el cáncer, mediante un ensayo clínico que pretende utilizar células tumorales completas inactivadas por luz ultravioleta (UV) como inmunoterapia.

El estudio que comenzará este mes en California modificará células de cáncer de ovario y las devolverá a las pacientes para estimular una respuesta inmunitaria contra los tumores, reflejó la revista Science. En algunas partes del mundo, la sangre donada o sus componentes, como las plaquetas, se desinfectan con UV y riboflavina (vitamina B2) antes de transfundirlas a los pacientes.

Los investigadores buscan utilizar esta técnica, conocida como proceso Mirasol, que puede neutralizar diversos virus, bacterias y parásitos, para combatir el cáncer, inactivar las células tumorales y reintroducirlas en el organismo en busca de desencadenar una respuesta inmunitaria beneficiosa.

El método fue probado en ratones y perros y este mes comenzará un ensayo de fase 1 en pacientes con cáncer de ovario, con la esperanza de que desacelere o prevenga las recaídas en combinación con otras terapias, dijo el químico Ray Goodrich de la Universidad Estatal de Colorado.

Algunos estudiosos están escépticos, pues los intentos de crear vacunas con células cancerosas completas tienen un largo historial de fracasos, alegó Lawrence Fong, inmunólogo y oncólogo del Centro Oncológico Fred Hutchinson.

Ray Goodrich comenzó a trabajar en un método para desinfectar la sangre como estudiante de posgrado a fines de la década de 1980, cuando la contaminación del suministro de sangre por VIH era de gran preocupación.

Tras casi una década, él y sus colegas hallaron como solución mezclar sangre con riboflavina, que se adhiere a las moléculas de ADN y ARN, y luego exponer el líquido a luz ultravioleta, lo cual provoca que la riboflavina reaccione con el material genético de los microbios y lo dañe.

Este método impide que los patógenos se reproduzcan, aunque también daña las plaquetas, los glóbulos rojos y las proteínas del plasma, por lo cual los pacientes pueden requerir transfusiones adicionales.

La idea de una vacuna surgió cuando Goodrich observó que, tras el proceso Mirasol, los glóbulos blancos se inactivaban, pero permanecían intactos.

Los investigadores llevan más de 50 años intentando desarrollar vacunas que contengan células cancerosas completas, pero las formulaciones que llegaron a ensayos clínicos produjeron una respuesta inmunitaria deficiente, y ninguna vacuna fue aprobada para humanos aunque hay una disponible para mascotas.

El próximo ensayo clínico busca reclutar ocho pacientes con cáncer de ovario en recaída, que serán sometidas a cirugía para extirpar los tumores y luego los científicos expondrán las células tumorales a riboflavina y luz ultravioleta, y las combinarán con un aditivo inmunoestimulante para producir una vacuna personalizada.

Las participantes recibirán tres dosis de vacuna y los expertos evaluarán los efectos secundarios y la respuesta inmunitaria. (Tomado de Radio Habana Cuba)