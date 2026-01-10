FIC GIBARA y Estudios Churubusco convocan a concurso de posproducción cinematográfica “Cine en Construcción 2026”

La Habana, 9 ene.- El Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara (FICGIBARA), en alianza con los históricos Estudios Churubusco de México, ha lanzado la convocatoria para participar en el apartado “Cine en Construcción Humberto Solás 2026”. Según refiere el sitio web del festival, este concurso tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos audiovisuales que se encuentren en la etapa de posproducción.

La recepción de proyectos estará abierta hasta el 15 de febrero del presente año. Podrán participar realizadores de cualquier nacionalidad con largometrajes de ficción, documentales o animación que estén en fase de posproducción y cuenten con al menos un primer corte editado.

Para las obras cuyo idioma original no sea el español, es imprescindible enviar una copia subtitulada.

El proceso de inscripción debe realizarse exclusivamente de manera electrónica. Los interesados deberán completar un formulario disponible en el sitio web del festival, el cual es imprescindible para la admisión. A través de este formulario se facilitarán datos importantes de la obra y un enlace para que el Comité de Selección pueda visionar los proyectos.

Además, será obligatorio adjuntar al formulario un documento que incluya una descripción detallada de las necesidades de la película para completar su posproducción. Este documento también deberá describir cualquier alianza o convenio ya suscrito para la continuidad del trabajo, así como los compromisos internacionales adquiridos.

Una vez concluido el plazo de recepción y el proceso de dictamen, el Premio Cine en Construcción Humberto Solás 2026 se anunciará el 15 de marzo. El resultado, que será inapelable, será decidido por un jurado compuesto por reconocidas figuras nacionales y extranjeras del cine, el audiovisual y las artes, adelantó el sitio web del FICGIBARA.

El Gran Premio consiste en un apoyo por un valor de trescientos mil pesos mexicanos, el cual se abonará en servicios de posproducción de imagen y sonido a la obra seleccionada. Este apoyo tiene como objetivo facilitar que el producto final cumpla con todos los requisitos y parámetros necesarios para su exhibición en escenarios internacionales.

Este concurso se integra a las actividades de la XX edición del FICGIBARA 2026, que se celebrará del 14 al 18 de abril próximo. El año 2026 es especialmente significativo, ya que el realizador Humberto Solás –autor de clásicos como Lucía (1968), Cecilia (1981), Un hombre de éxito (1986), El siglo de las luces (1993), Miel para Oshún (2001) y Barrio Cuba (2005)– hubiera arribado a su 85 aniversario.

Para esta edición, la alianza con una de las instituciones más importantes de la historia del cine mexicano, los octogenarios Estudios Churubusco –recientemente agasajados con el Coral de Honor durante el último Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano–, permitirá apoyar proyectos audiovisuales en desarrollo. Esta colaboración habla, una vez más, de las uniones que se siguen forjando para potenciar la creación dentro del séptimo arte regional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)