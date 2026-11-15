Maritza Arribas conquista bronce en Mundial Sénior de Serbia

La Habana, 15 nov.- La Gran Maestra cubana Maritza Arribas Robaina volvió a demostrar que sigue entre las veteranas más en forma del planeta al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sénior de Ajedrez 2026, categoría Femenina +50, celebrado en la ciudad balneario de Vrnjačka Banja, en Serbia.

Con este resultado, la máxima ganadora de los campeonatos cubanos (11 títulos) suma su segunda presea consecutiva en estas lides, tras haber subido al podio el pasado año.

El certamen, que se disputó del 3 al 14 de noviembre bajo la organización de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Serbia, reunió a destacadas jugadoras de diferentes generaciones en un torneo de 11 rondas por el sistema suizo.

Cabe destacar que el evento se dividió en cuatro torneos independientes: las categorías de más de 50 años y de más de 65 años, tanto en la rama femenina como en la masculina, lo que amplió la participación de leyendas del deporte ciencia.

Arribas completó una excelsa participación en el apartado de +50 con un acumulado de 7,5 puntos, producto de cinco victorias, cinco tablas y una única derrota ante la georgiana Inga Khurtsilava.

En las primeras rondas, la santiaguera se impuso con autoridad a rivales de la talla de la kazaja Yelena Gaichenya, la checa Martina Folkova, la india Arpi Shah y la georgiana Sopio Tereladze, además de firmar un meritorio empate frente a la Gran Maestra sueca Pia Cramling.

Su victoria sobre la MI ucraniana Inna Gaponenko y las tablas ante la escocesa Ketevan Arakhamia-Grant evidenciaron su competitividad frente a rivales de reconocido prestigio internacional.

En la recta final, la antillana mantuvo la concentración y la entereza. En la octava ronda, con piezas negras, sostuvo un gran duelo contra la española Mónica Calzetta, líder del torneo en ese momento, y logró la igualdad.

Para la penúltima jornada, pactó tablas con la serbia Suzana Maksimovic, resultado que la afianzó en la lucha por el podio.

En la última ronda, Arribas despidió su participación con tablas ante la rusa Roza Idrisova, asegurando así su medalla de bronce.

Como campeona del certamen se coronó Cramling, con 9 puntos, seguida de Calzetta, con 8,5. (Tomado de JIT)