Recibió Díaz-Canel a delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.

La Habana, 15 nov.- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al mediodía de este sábado una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, liderada por el cardenal Sean Patrick O’Malley.

En el Palacio de las Convenciones, el mandatario ofreció la bienvenida a los visitantes, quienes se encuentran en la isla caribeña como expresión de los vínculos respetuosos que mantiene Cuba con la Iglesia Católica y sus representantes en esa nación.

Durante el encuentro, donde se intercambió sobre la realidad nacional de ambos países y el escenario internacional que comparten, el presidente cubano agradeció el papel de la Iglesia y de sus organizaciones para facilitar la ayuda humanitaria que procede de varios países.

La delegación estuvo integrada por el arzobispo Borys Gudziak, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia, y Christopher Ljungquist, director de la Oficina Internacional de Justicia y Paz de la Conferencia; así como por Mario Jesús Paredes, presidente ejecutivo de la organización médica SOMOS Community Care.

También asistió al encuentro el monseñor Juan Gabriel Díaz Ruíz, nuevo arzobispo de Santiago de Cuba.

Por la parte cubana participaron Caridad Diego Bello, miembro del Comité Central y jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos; y Carlos Fernández de Cossío, vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Tomado de Presidencia Cuba) (Foto: Estudios Revoolución)