Maduro califica ALBA-TCP como gran proyecto de unión y emancipación

Caracas, 15 dic.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó al ALBA-TCP, a 21 años de su surgimiento, como el gran proyecto de unión, emancipación y de liberación multidimensional de nuestros pueblos en tiempo de retos maravillosos.

Durante la XXV Cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno que sesionó este domingo a modo virtual, el gobernante afirmó que esta reunión se desarrolla “en medio de una coyuntura sumamente movida y dinámica intensa” y dio gracias a la vida por estar en este momento estelar en la defensa de la paz.

Subrayó que se trata de dar el ejemplo de cómo se defiende el derecho de nuestros pueblos a tener patria, defender la paz, el derecho internacional frente a los abusos imperialistas y “defender la estabilidad y el derecho al desarrollo económico, social multidimensional de nuestros pueblos”.

El dignatario agradeció porque la vida le dio la oportunidad de estar en la primera línea de vanguardia en la defensa de la patria y, sobre todo, de la Patria Grande, en el concepto de Simón Bolívar cuando expresó “para nosotros la patria es la América” y de José Martí cuando dijo “Nuestra América”.

Manifestó que se trabajó un conjunto de propuestas en materia de denunciar firmemente toda la violación al derecho al internacional y ratificar con mucha claridad la declaratoria de la Celac de enero de 2014 en La Habana, Cuba, de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El jefe de Estado afirmó que esa es una declaratoria de ley que genera jurisprudencia a América Latina y el Caribe como territorio de paz, y fue aprobada con la mano alzada de los 33 gobiernos y pueblos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al referirse a esta XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, Maduro indicó que esta es una reunión para seguir coordinando todos los pasos y se conviertan en resultados concretos en los campos de la economía, la salud, educación, la infraestructura, la obra pública, la ciencia y la tecnología.

Rememoró la anterior cumbre de hace un año, a propósito de los 20 años de la Alianza Bolivariana, y aseveró que el 2025 ha sido un buen año para el ALBA-TCP, de coordinación estrecha, de trabajo conjunto, de planificación y acción.

Maduro destacó que comenzó a dinamizarse el comercio a través del Barco del Alba, “el primero que va y viene”, y trasladó ya más de 20 mil toneladas de distintos componentes comerciales y de apoyo solidario hasta este momento.

El mandatario significó que esto será el ejemplo de lo que será la flota naval, comercial civil del ALBA-TCP para unir nuestras flotas navales y el comercio esté garantizado en el Caribe, de bienes, productos y todo lo que necesiten nuestros países.

Aseguró que esta fue una propuesta que ya arrancó y para el próximo año habrá que consolidarla, y elogió los avances en materia turística con paquetes que nos conectan con países más allá del ALBA, así como las capacidades que se pierden de vista, calificándolas de joya para el mundo.

También se refirió a la recuperación total de PetroCaribe “para producir todos los componentes de hidrocarburos, petroquímica y más allá”, y reafirmó que el 2025 sirvió para dar pasos importantes y en el 2026 se tiene que avanzar mucho más. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)