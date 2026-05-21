Leones no quiere compañía en la cúspide de la IV LEBC

La Habana.- CON DESPIADADA ofensiva de 20 jits, Leones de Industriales venció 15×6 a Huracanes de Mayabeque, y se quedó solo en la cima de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano, al aprovechar la derrota de Leñadores de Las Tunas.

Luego de tres reveses consecutivos, el mentor de los azules, Guillermo Carmona, ubicó como primer bate en la alineación al intermedista Carlos Alberto Nieto. Y el joven respondió positivamente, al pegar de 5-3, incluido un triple y su primer jonrón en el beisbol de la Isla, para remolcar dos carreras y anotar en cuatro ocasiones.

Por los felinos, que dejaron a 13 corredores en circulación, también hubo cuadrangulares de Jonathan Bridón y Yasiel Santoya, quien propulsó cuatro anotaciones en el duelo.

Segunda victoria del derecho Rafael Orlando Perdomo, quien tiró 6.0 innings al son de seis carreras -cuatro de ellas sucias-, con dos ponches, para llegar a 16 como líder del torneo.

El pasado domingo, en pleno calentamiento para el inicio de la subserie, JIT compartió con Perdomo la peculiaridad dada en los tres primeros cotejos: el equipo que barría al rival, luego recibía escobazo en casa propia.

Los felinos retornaban al Coloso del Cerro, después de vencer cuatro veces en línea en su visita a Holguín.

Y el joven diestro, tan sereno que aparenta más edad, respondió categóricamente: “eso será difícil, porque el miércoles pitcheo yo”. Más claro, ni el agua.

En el parque Victoria de Girón, el anfitrión Cocodrilos de Matanzas superó 7×6 a Leñadores de Las Tunas, y dejó atrás una racha de 10 derrotas consecutivas, similar cota negativa a la signada por el equipo Portuarios en la primera edición de la LEBC.

Los saurios también evitaron la barrida, en un partido en el que Yulieski Remón llegó a 15 juegos sucesivos pegando al menos un jit.

Por los vencedores, hubo vuelacerca de Rafael de Jesús Álvarez.

Ganó Sahiel Cruz, quien apenas admitió dos anotaciones en 6.0 episodios y hubo salvamento de Roilán Averohff.

El éxito yumurino se concretó ante el derecho Yosmel Garcés, quien sumó 14 victorias con apenas una derrota, entre fase regular y postemporada de la 64 SNB. Antes de este cotejo, exhibía balance de 3-0.

Y para completar una tarde de triunfos en los estadios del equipo anfitrión, Cachorros de Holguín se deshizo 10×3 de Cazadores de Artemisa, en su siempre abarrotado Calixto García.

Sólido trabajo monticular del derecho Carlos Santiesteban, que apenas permitió una anotación limpia en 5.0 actos para acreditarse el triunfo.

Por los holguineros, que conectaron 13 imparables, se destacó el slugger Michael Gorguet, con jonrón y dos carreras propulsadas. En causa perdida, Carlos Monier sacó la Teammate 190 fuera de los límites.

Tras estos resultados, lidera Industriales (10-6), seguido por Las Tunas (9-7), Artemisa (8-7), Holguín (8-8), Mayabeque (7-9) y Matanzas (5-10). (Tomado de Jit)