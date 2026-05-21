Un objeto intrigante corona un iceberg de Groenlandia: ¿cómo acabó allí?

Moscú, 21 may.- Un iceberg de Groenlandia que flotaba con una enorme roca sobre su superficie ha planteado una interrogante acerca de cómo obtuvo tal pasajero inusual, tras ser fotografiado frente a Fogo Island, en Canadá, la semana pasada, informó el canal The Weather Network.

Tras ver únicamente las imágenes, John Goss, geólogo de la Universidad de Dalhousie (Canadá), dijo que, desde una perspectiva geológica, la gran incógnita es si la roca fue arrancada del lecho del glaciar y transportada por debajo de este o si cayó sobre su superficie.

Goss dijo que, si la enorme piedra hubiera aterrizado por un deslizamiento o derrumbe en la parte superior del glaciar, entonces «las rocas no estarían redondeadas, sino muy angulares y todas serían del mismo tipo». Señaló que ese sería el escenario más probable, aunque solo basado en el análisis de imágenes.

«Parece que todas tienen una litología muy similar. Y eso es muy habitual si la roca procede de una zona muy pequeña y simplemente se ha deslizado sobre el glaciar. Si, por el contrario, fue recogida por debajo del glaciar, como los glaciares viajan decenas o cientos de kilómetros, se recogen y se acumulan muchos tipos de rocas a lo largo del camino. Por lo que sería raro tener solo un tipo de roca», añadió.

Goss sostuvo que, debido a que los glaciares rompen el sustrato en piezas pequeñas, también esperaría una amplia gama de tamaños de partículas, hasta limo (un sedimento sólido similar al polvo que el agua, el hielo y el viento transportan y depositan), si el material hubiera viajado una larga distancia bajo el glaciar, aunque añadió: «Parecía que no había mucho limo».

«Ahora, por supuesto, la lluvia sobre el iceberg, el lavado de las olas y todo eso podrían haber removido algunos de los hallazgos. Así que hay que usar todas las pruebas posibles para determinar cómo llegó ahí», agregó.

Goss dijo que el deslizamiento o derrumbe que probablemente causó esto pudo haber ocurrido hace cientos de años, tardando décadas en llegar a la costa y más de un año en llegar a Canadá, antes de que se pudieran tomar estas fotografías. «Es posible que esa roca o esas rocas tuvieran nieve y hielo encima. Y esa nieve y hielo se han derretido hasta esta capa de un deslizamiento muy antiguo», dijo Goss. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)