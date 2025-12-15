Presidente Díaz-Canel: “América Latina y el Caribe no es patio trasero de nadie” (+ Fotos)

La Habana, 15 dic.- “América Latina y el Caribe, ese maravilloso y diverso mundo al que martianamente llamamos Nuestra América, encara hoy amenazas que no tienen precedentes en las últimas décadas”, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir vía enlace de video en la XXV Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, dedicada al aniversario 21 del bloque de integración y cooperación y a Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana.

La doctrina Monroe -señaló el mandatario- “salió del closet. Ya no se esconden los apetitos imperiales. Por el contrario, se exhiben sin pudor, como hace más de un siglo, con la “diplomacia” de las cañoneras”.

Advirtió que, como en el pasado neocolonial, el imperialismo cree tener hoy el poder “para imponerse por la fuerza sobre la independencia y el derecho a la libre autodeterminación de las naciones del hemisferio”. Para Díaz-Canel, Washington asume “sin moderación ni autoridad, prerrogativas que no tiene para amenazar con el uso de la fuerza a todo lo que habita en lo que, irrespetuosamente, denomina su “patio trasero””, en referencia las recientes agresiones directas el Gobierno estadounidense contra Venezuela y su pueblo.

Díaz-Canel: la Doctrina Monroe se evidencia en las amenazas de EE.UU. contra Venezuela

El presidente cubano denunció que las renovadas pretensiones colonialistas de la Doctrina Monroe “se muestran constantemente en los anuncios y en las acciones amenazantes contra Venezuela, como preludio de lo que supondría una agresión tan irresponsable como riesgosa”, en un “nuevo corolario, heredero del desprestigiado y derrotado Corolario Roosevelt”.

Tras señalar que ahora tenemos el Corolario Trump, apuntó que la política del Gran Garrote y la diplomacia de las cañoneras, con un criminal prontuario de atropellos y agresiones contra los pueblos, “es el pasado de la región”. “No podemos permitir -subrayó- que sea el futuro”.

El mandatario afirmó que la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, presentada recientemente, “incorpora un enfoque aún más agresivo y ofensivo a esa vetusta pero peligrosa doctrina”. América Latina y el Caribe -recalcó- “no es patio trasero, ni siquiera delantero, de nadie”.

Díaz-Canel: el cambio climático no es una teoría de la conspiración

Tras enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a las naciones del área que, como Cuba, fueron afectadas por el huracán Melissa y que “aún hoy enfrentan los estragos de tan colosal y destructivo fenómeno meterológico”.

Al respecto, el mandatario cubano llamó a la atención en torno al cambio climático, «que no es fruto de una teoría de la conspiración ni forma parte de un plan de la izquierda para generar estados de opinión, como algunos tratan de mostrar». El cambio climático -dijo- “es una realidad y los ejemplos que tenemos en la región y en todo el mundo lo demuestran”.

Advirtió que “el tiempo que queda a pueblos y naciones para alcanzar el punto de no retorno es cada vez menos. Si se continúa por el camino del consumismo irracional definitivamente la especie humana está condenada a perecer”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)