Realizan encuentro grupo de historia santacruceña y miembros del MININT

Santa Cruz del Sur, 27 may.- Elizabet Torres Bárzaga, Juan Arnaldo Caro Tamayo y Héctor Miguel Picabea Hernández, miembros del Grupo Histo Santa Cruz, impartieron este martes temas históricos relacionados con Santa Cruz del Sur a soldados y oficiales del Ministerio del Interior (MININT).

La jornada presidida por el Teniente Coronel Lainier Martínez, delegado del MININT en el territorio, la antecedió el matutino organizado por miembros de la gloriosa institución, los que dieron a conocer informaciones del ámbito nacional, provincial e internacional para mantener actualizados a sus compañeros como parte del quehacer político ideológico.

Caro Tamayo y Picabea Hernández evocaron la presencia de los Comandantes Fidel Castro Ruz y Ernesto Ché Guevara, en ocasión del peligro que representaba para estos predios el ciclón Cleo en 1964. Era necesario preservar la vida de la población, como no sucedió en el huracán del nueve de noviembre de 1932 durante la dictadura de Gerardo Machado.

Torres Bárzaga, subdirectora metodológica de la Dirección General Municipal de Educación, se refirió al asentamiento aborigen que existió cerca del río Najasa. También comentó sobre las luchas insurrectas contra la metrópoli española y la destacada valentía del Comandante mambí Aniceto Recio Pedroso, patriota insigne de esta demarcación.

En el intercambio con los miembros del MININT, los integrantes del Grupo Histo Santa Cruz, hicieron referencia, entre otros temas, a hechos ocurridos en esta localidad durante la guerra contra el corrupto gobierno de Fulgencio Batista, la precaria situación social existente en esa época y el cambio para bien que trajo para el entorno habitacional del sur camagüeyano el triunfo del 1ro de enero de 1959.