Definidos equipos de tiro con arco para Santo Domingo 2026

La Habana.- LA FEDERACIÓN Cubana de Tiro con Arco confirmó la nómina de 10 atletas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La delegación combina la experiencia de arqueros con trayectoria olímpica y panamericana, junto a jóvenes valores que debutarán en certámenes multidisciplinarios.

RECURVO MASCULINO: LIDERAZGO Y SOLIDEZ

El pinareño Hugo Franco constituye el principal referente del equipo, pues acumula un impresionante palmarés internacional en el que se incluye su participación en unos Juegos Olímpicos, cuatro campeonatos mundiales, cuatro Juegos Panamericanos y tres ediciones de Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Entre sus logros más destacados están la medalla de bronce en los Panamericanos Guadalajara 2011 y cinco preseas de igual color en la región centroamericana y caribeña.

A su lado estarán el espirituano Javier Vega Valle, quien atesora una medalla de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y el artemiseño Iván Pérez Bernal, debutante en eventos multidisciplinarios, pero que llega con altas expectativas tras alcanzar una medalla de plata en el clasificatorio regional.

RECURVO FEMENINO: VETERANÍA Y PROYECCIÓN

La rama femenina estará comandada por dos arqueras de larga trayectoria: Maydenia Sarduy González, quien suma una carrera brillante en la que cuentan Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, cinco Panamericanos y cuatro Centroamericanos y del Caribe.

Sarduy posee un metal bronceado panamericano (Guadalajara 2011), además de una medalla de plata y cinco de bronce en Juegos centrocaribeños, siendo una de las deportistas más condecoradas del país en esta disciplina.

La santiaguera Larissa Pagan Komleva, quien compite por La Habana, cuenta con participación en un mundial, tres Panamericanos y dos Centroamericanos y del Caribe.

Al igual que Franco y Sarduy, subió al tercer lugar del podio en Guadalajara 2011 y suma otra medalla de bronce a nivel de Centroamérica y el Caribe.

Alejandra Morera Pérez (con 19 años), representa la juventud. Debutante internacional que se incorporó al plantel nacional hace menos de un año tras arrasar en el campeonato nacional juvenil, con un espectacular récord de siete victorias y dos segundos lugares, con cero derrotas (7-2-0).

ARCO COMPUESTO: SANGRE NUEVA Y PRIMERA EXPERIENCIA

En la modalidad de arco compuesto, Cuba acudirá con cuatro exponentes, todos debutantes en Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que representa un reto y a la vez una apuesta por el futuro.

Omar Sabido González, con una participación previa en la anterior edición de estos juegos, Rosalicia Domínguez Benítez, Leidy Laura Arias Ramos y Emily Gutiérrez Veliz, la más joven de toda la delegación con 17 años, completan el plantel.

ANTECEDENTES EN SAN SALVADOR 2023

En la edición anterior, celebrada en San Salvador 2023, México dominó el medallero del tiro con arco con un balance de seis medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, seguido por Colombia (1-6-1) y la representación guatemalteca que compitió como Centro Caribe Sport (1-0-2).

Cuba concluyó en la octava posición, pero con destacada actuación de Hugo Franco, quien intervino directamente en las tres preseas de bronce obtenidas por la isla: Individual, Recurvo Mixto (junto a Maydenia Sarduy) y Recurvo por Equipos (acompañado por Javier Vega y Juan J. Santiesteban).

Con esos antecedentes y una mezcla de experiencia y juventud, la delegación cubana partirá a Santo Domingo 2026 con la mira puesta en mejorar la octava plaza anterior y volver a subir al podio centroamericano y caribeño. (Tomado de Jit)